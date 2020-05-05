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عروض العثيم الأسبوعية 6 مايو 2020 الموافق 13 رمضان 1441 رمضان كريم

عروض العثيم الأسبوعية 6 مايو 2020 الموافق 13 رمضان 1441 رمضان كريم التي تقدمها لكم أسواق العثيم اليوم الأربعاء 6-5-2020 الموافق 13-9-1441

عروض العثيم الأسبوعية : زود بسيمة بجوز هند والمكسرات ، تورتة كنافة كريمة وفواكه ، بقلاوة حجاب بالقشطة ،

تمر صقعي ، عجينة تمر ماكس ، قرع عسلي ، ليمون ، صابون تايد بودرة مركز كيس 5 كجم ، مناديل وجه سيتي

مزدوج ، شوكولاتة سيفلا بندق وكاكاو ، مطهر ارضيات ركس بخور / صنوبر 3 لتر ، زبدة لورباك غير مملحة

100 جرام ، شوكولاته بست ميني مشكلة 500 جرام ، خلطة كنور للبشاميل ، كوكيز فانيليا / شوكولاتة بالشوكو

علبة ، مايونيز هيلمنز ، شوكولاتة كوانت كرسب حليب 300 جرام ، كورن فليكس كونتري 1 كجم ، مياه اروى

صحية ، كبة شامي لحم بقر / دجاج ميني 450 جرام ، طقم قدور سويت هوم 10 حبة ، مقلاة نيوفلون ، ترموس

هوم واي ، كرسي ارضي مع سجاد ، شاشة ارو ال اي دي 50 ، مسرح منزلي جيباس ، براد ماء كولين حار / بارد

، مخدة ينوكيو هوم ، بنطلون رجالي منوع ، مقلاة السيف الصحية برو ، صانع طعام جيباس ، مكواه بانيكس جاف ،

مق كاسا بونيتا ، مياه هالي ، قطاعة خضار مولينكس ، شوكولاتة جالكسي جواهر ، ميكرويف هومر كهربائية 20

لتر ، حفائض بامبرز 70 حبة ، مرقة ماجي دجاج ، صلصة مكرونة ماجي بازيليكو ، نستله تركيبة غذائية ، واليكم

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