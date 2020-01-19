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عروض العثيم اليوم 20 يناير 2020 الموافق 25 جمادى الأولى 1441 مهرجان الطازج الخاص بيوم الاثنين فقط

عروض العثيم اليوم 20 يناير 2020 الموافق 25 جمادى الأولى 1441 مهرجان الطازج الخاص بيوم الاثنين فقط التي تقدمها لكم أسواق العثيم اليوم الاثنين 20-1-2020 الموافق 25-5-1441

عروض العثيم : باربيكان شراب الشعير 330 مل × 6 , البقرة الضاحكة جبنة مثلثات 120 جرام , لونا فول مدمس

400 جرام , فيريرو روشيه 37.5 جرام , اجينوموتو معزز النكهات 300 جرام , جرينز جيلي الكرز 80 جرام ×

12 , كي دي دي عصير تفاح 1 لتر × 4 , ربيع شاي اكسبرس 2 جرام × 100 كيس , بيب زبدة الفول السوداني

الناعمة 1 كج , ياطب ماش الأخضر 500 جرام , ساسو زيت زيتون 800 مل , بوك شرائج الجبن شيدر 200

جرام × 10 , حدائق كاليفورنيا حبوب ذرة حبة كاملة 340 جرام , نادك جبنة مثلثات 240 جرام , مستر كريسب

بطاطس مقرمشة بنكهة الفلفل 65 جرام . وإليكم الصور الأتية على موقع عروض

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