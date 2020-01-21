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عروض العثيم اليوم 21 يناير 2020 الموافق 26 جمادى الأولى 1441 عروض الثلاثاء و الأربعاء

عروض العثيم اليوم 21 يناير 2020 الموافق 26 جمادى الأولى 1441 عروض الثلاثاء و الأربعاء التي تقدمها لكم أسواق العثيم اليوم الثلاثاء 21-1-2020 الموافق 26-5-1441

عروض العثيم : حلواني حلاوة طحينية سادة 2 كج , العلالي مكرونة إطالية 450 جرام , فرسانا زبدة غير

مملحة 200 جرام , شرائح اناناس طازجة , فرشلي فطر مقطع 390 جرام , الربيع عصير كوكتيل 200 مل ,

دوريتوس رقائق الذرة حار وحلو 23 جرام , أمريكانا بتر كوكيز فاخرة 100 جرام , حدائق كاليفورنيا فول مدمس

بالخلطة اللبنانية 450 جرام , غندور حلوى كنوز نكهة الفواكه الإستوائية 27 جرام × 24 , هيرشيز شوكولاتة

بقطع البسكويت 40 جرام , السعودية معجون الطماطم 135 جرام × 8 حبات , ياطب ماش اخضر 1 كج , قودي

فاصوليا مطبوخة بصلصة طماطم 420 جرام . واليكم الصور الآتية على موقع عروض

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