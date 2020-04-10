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عروض الكترو السعودية الأسبوعية 9 أبريل 2020 الموافق 16 شعبان 1441 عروض رمضان 2020

10 أبريل، 2020
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عروض الكترو السعودية الأسبوعية 9 أبريل 2020 الموافق 16 شعبان 1441 عروض رمضان 2020


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عروض الكترو السعودية الأسبوعية 9 أبريل 2020 الموافق 16 شعبان 1441 عروض رمضان 2020

عروض الكترو السعودية الأسبوعية 9 أبريل 2020 الموافق 16 شعبان 1441 عروض رمضان 2020 التي تقدمها لكم شركة الكترو اليوم الخميس 9-4-2020 الموافق 16-8-1441

عروض الكترو السعودية : شواية 1400 واط . غلاية ماء 2400 واط سعة 1.7 لتر , مفرمة لحم 300 واط 1.5

كجم , شاشة تلفزيونية 65 بوصة , 75 بوصة , مكيف جداري 1800 واط وحدة بارد , غسالة صحون 3 رف لون

أبيض , غسالة تعبئة علوية 7 كيلو أبيض , جوال سامسونج جالاكسي اي 51 , جوال هواوي واي 9 , جوال نوت

10 بلاس .  تابعوا عروضنا اليومية على موقع عروض


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