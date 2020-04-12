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عروض الكترو السعودية اليوم 11 أبريل 2020 الموافق 18 شعبان 1441 عروض رمضان

12 أبريل، 2020
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عروض الكترو السعودية اليوم 11 أبريل 2020 الموافق 18 شعبان 1441 عروض رمضان


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عروض الكترو السعودية اليوم 11 أبريل 2020 الموافق 18 شعبان 1441 عروض رمضان

عروض الكترو السعودية اليوم 11 أبريل 2020 الموافق 18 شعبان 1441 عروض رمضان التي تقدمها لكم شركة الكترو اليوم السبت 11-4-2020 الموافق 18-8-1441

عروض الكترو السعودية : ميكرويف بسعة 25 لتر مع شواية 900واط , قلاية هوائية 1.2 كيلو جرام , صانعة

سمبوسة 1800 واط . عروض مذهلة على الشاشات للتحضير لشهر رمضان المبارك. ثلاجة بابين 16 قدم فضي .

فرن غاز 5 عيون امان كامل اشعال ذاتي , فريزر راسي 20 قدم ابيض . عروض مذهلة على الأجهزة المنزلية

والمطبخ للتحضير لشهر رمضان المبارك. سنوصلها لكم خلال بقائكم في المنزل. توصيل مجاني لجميع الطلبات

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