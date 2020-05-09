منوعات
عروض الكترو السعودية اليوم 9 مايو 2020 الموافق 16 رمضان 1441 . Ramadan Kareem
التقييم بالنجوم
عروض الكترو السعودية اليوم 9 مايو 2020 الموافق 16 رمضان 1441 . Ramadan Kareem
عروض الكترو السعودية اليوم 9 مايو 2020 الموافق 16 رمضان 1441 . Ramadan Kareem التي تقدمها لكم شركة الكترو اليوم السبت 9-5-2020 الموافق 16-9-1441
عروض الكترو السعودية : مكنسة كهربائية 350 واط 2.5 لتر , منقي الهواء , مايكرويف وشواية 28 لتر ,
T8 هو T-series 4K UHD Android TV ™ من TCL ، ويتميز بوظائف ذكية قوية ونظام تشغيل
Android P وتصميم بنطاق محدود للغاية. تابعوا عروضنا اليومية على موقع عروض
Advertisement