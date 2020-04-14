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عروض المدينة هايبر الأسبوعية 15 أبريل 2020 الموافق 22 شعبان 1441 رمضان جانا وفر ويانا

عروض المدينة هايبر الأسبوعية 15 أبريل 2020 الموافق 22 شعبان 1441 رمضان جانا وفر ويانا التي تقدمها لكم شركة المدينة هايبر اليوم الأربعاء 15-4-2020 الموافق 22-8-1441

عروض المدينة هايبر الأسبوعية : فيمتو 710 مل ، كويكر شوفان ابيض 500 جرام ، فرائد أرز ابيض بسمتي 10

كجم ، تانج عصير مانجو 2500 جرام ، برتقال فالنسيا ، طماطم ، سمك بارا اصفر ، لحم بقري بالعظم ، بيبي

مرتديلا لحم / دجاج ، طرشي مصري مشكل ، زبدة غير مملحة ، زيتون مصري تفاحي ، فوستر كلارك باكنج

باودر 225 جرام ، قودي مايونيز 946 مل ، شاي ليبتون 800 جرام ، ماجي شوربة دجاج بالشعيرية ، نيدو حليب

مجفف 2500 جرام ، مونتانا فراولة مجمدة 100 جرام ، الكبير زنجر دجاج ، الكبير كفتة عربية 400 جرام ،

إنتاج كبده لمجمدة 400 جرام ، الصافي حليب طويل الأجل ، جالاكسي مشكل 700 جرام ، بسكويت بالشوكولاتة

ستار بلاك 24 قطعة ، بسكويت نخالة ، جو صابون متنوع ، إنشانتر مرطب جسم متنوع ، نون شامبو للاطفال ،

عطر رويال ميراج 120 مل ، بانتين شامبو متنوع ، ريما اكواب شاي 72 حبة ، مفارش سفرة 6 رول ، أورينكس

رول بلاستيك ، مسحوق غسيل الرهدن 3 كيلو ، تي آي تي شاشة إل إي دي 32 بوصة ، كيه أم سي مكنسة كهربائية

، كليكون قلاية هوائية ، فيليبس كاوية بخار ، نيكاي مسرح منزلي ، ميكروديجيت راديو قابل للشحن ، واليكم الصور

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