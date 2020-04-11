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عروض المدينة هايبر اليوم 12 أبريل 2020 الموافق 19 شعبان 1441 عروض ال 3 أيام الطازجة

عروض المدينة هايبر اليوم 12 أبريل 2020 الموافق 19 شعبان 1441 عروض ال 3 أيام الطازجة التي تقدمها لكم أسواق المدينة هايبر اليوم الأحد 12-4-2020 الموافق 19-8-1441

عروض المدينة هايبر : تشوبا تشوبس مكس حلاوة كرة القدم 90 جرام , كسيح طحينية اكسترا بالشوكولاتة 500

جرام , دكتور أوتكر كيك الليمون 430 جرام , الشفاء عسل السدر 250 جرام , العلالي مكرونه فيدليني 400 جرام

, جون ويست خلطة تونة مع الريحان 80 جرام , ويندرفول فستق بالفلفل الحلو 220 جرام , بارون صلصة فاكهة

باشن فروت 155 مل , خوخ في شراب خفيف 825 جرام , هيرشيز كيسز شوكلاتة بالحليب مع اللوز 250 جرام

, وندرفول فستق بالملح والفلفل 450 جرام , ريغليز علكة بالفراولة 14 جرام 30 حبة , فورنو بونومي بسكويت

هش 200 جرام . واليكم الصور الآتية على موقع عروض

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