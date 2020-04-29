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عروض المطاعم : مطعم أسماك ثراء اليوم الأربعاء 29 أبريل 2020
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عروض المطاعم : مطعم أسماك ثراء اليوم الأربعاء 29 أبريل 2020 – رمضانكم مبارك
عروض المطاعم : مطعم أسماك ثراء اليوم الأربعاء 29 أبريل 2020 – رمضانكم مبارك
استمتعو معنا بأحدث العروض الخاصة بمطعم أسماك ثراء اليوم 29-4-2020 الموافق 6-9-1441
عروض مطعم أسماك ثراء : كومبو يحلي رمضانك ، لك ولعائلتك (سوبيا ، مرسى ، سمبوسة جبنة و سبرينغ رول
و كفتة سمك ، فول ، رز صيادية مع طاجن فرنسي بالجمبري ، تمر ، فتوش ، شوربة ثمار البحر ) اطلبها و خليك
بالبيت ,
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