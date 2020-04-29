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عروض المطاعم : مطعم ابل بيز اليوم الأربعاء 29 أبريل 2020

29 أبريل، 2020
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عروض المطاعم : مطعم ابل بيز اليوم الأربعاء 29 أبريل 2020


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عروض المطاعم : مطعم ابل بيز اليوم الأربعاء 29 أبريل 2020 – رمضانكم مبارك

عروض المطاعم : مطعم ابل بيز اليوم الأربعاء 29 أبريل 2020 – رمضانكم مبارك

استمتعو معنا بأحدث العروض الخاصة بمطعم ابل بيز اليوم 29-4-2020 الموافق 6-9-1441

عروض مطعم ابل بيز : خلال شهر الفضيل، أبل بيز يقدم صندوق إفطار رمضاني  بسعر ولا أحلى! صندوق يشمل

الشوربة، سلطة، لبن، تمر، ماء وحلى مع طبق رئيسي فقط ب55 ريال. أطلب هذا العرض في تطبيف هينجرستيشن

مع توصيل مجاني . كيف كان أول يوم رمضان معاكم؟ أطلب عبر تطبيق هينجرستيشن صندوق إفطار متضمن

أشهى الأطباق الرمضانية من الشوربة ، المقبلات الشهية ، سلطات، مشروبات والحلى بالاضافة إلى طبق رئيسي

واحد من أختيارك ب89 ريال فقط واستمتع بتوصيل مجاني .


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