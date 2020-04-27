منوعات
عروض المطاعم : مطعم برجر كنج اليوم الاثنين 27 أبريل 2020
التقييم بالنجوم
عروض المطاعم : مطعم برجر كنج اليوم الاثنين 27 أبريل 2020 – رمضانكم مبارك
عروض المطاعم : مطعم برجر كنج اليوم الاثنين 27 أبريل 2020 – رمضانكم مبارك
استمتعو معنا بأحدث العروض الخاصة بمطعم برجر كنج اليوم 27-4-2020 الموافق 4-9-1441
عروض مطعم برجر كنج : وجبة عائلية تتضمن 1 تشكن رويال , 2 تشكن برجر , 2 وابر جونيور , 1 كوكا كولا
. يمديك تاكل حقك وحق غيرك، وبيبقى زيادة. اطلبه من التطبيق أو من خلال رقمنا ٩٢٠٠٠٠٠٠٢ .
Advertisement