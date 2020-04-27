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عروض المطاعم : مطعم برجر كنج اليوم الاثنين 27 أبريل 2020

27 أبريل، 2020
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عروض المطاعم : مطعم برجر كنج اليوم الاثنين 27 أبريل 2020


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عروض المطاعم : مطعم برجر كنج اليوم الاثنين 27 أبريل 2020 – رمضانكم مبارك

عروض المطاعم : مطعم برجر كنج اليوم الاثنين 27 أبريل 2020 – رمضانكم مبارك

استمتعو معنا بأحدث العروض الخاصة بمطعم برجر كنج اليوم 27-4-2020 الموافق 4-9-1441

عروض مطعم برجر كنج : وجبة عائلية تتضمن 1 تشكن رويال , 2 تشكن برجر , 2 وابر جونيور , 1 كوكا كولا

. يمديك تاكل حقك وحق غيرك، وبيبقى زيادة. اطلبه من التطبيق أو من خلال رقمنا ٩٢٠٠٠٠٠٠٢ .

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