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عروض المطاعم : مطعم بياتو اليوم الجمعة 1 مايو 2020
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عروض المطاعم : مطعم بياتو اليوم الجمعة 1 مايو 2020 – رمضانكم مبارك
عروض المطاعم : مطعم بياتو اليوم الجمعة 1 مايو 2020 – رمضانكم مبارك
استمتعو معنا بأحدث العروض الخاصة بمطعم بياتو اليوم 1-5-2020 الموافق 8-9-1441
عروض مطعم بياتو : مطعم بياتو عروض افطار رمضان من بياتو تنتظركم! أي طبق باستا من اختيارك مع شوربة
العدس، سلطة بياتو الطازجة، خبز بالروزماري، مشروب غازي أو ماء، كل ذلك بـ٦٩ ريال فقط , وليمة رمضان
من بياتو، الخيار الرائع لك ولعائلتك أطلبه اليوم على الفطور أو السحور. وليمة رمضان من بياتو تكفي ٤ أشخاص
وتحتوي على طبق رئيسي من اختيارك+جيلاتو+قهوة عربية وتمر + مقبلات+ شوربة +سلطة بياتو ب١٩٥ ريال
ستقبل طلباتكم يومياً من ٣ عصراً حتى ۲:۳۰ صباحاً .
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