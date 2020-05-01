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عروض المطاعم : مطعم بياتو اليوم الجمعة 1 مايو 2020

1 مايو، 2020
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عروض المطاعم : مطعم بياتو اليوم الجمعة 1 مايو 2020


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عروض المطاعم : مطعم بياتو اليوم الجمعة 1 مايو 2020 – رمضانكم مبارك

عروض المطاعم : مطعم بياتو اليوم الجمعة 1 مايو 2020 – رمضانكم مبارك

 استمتعو معنا بأحدث العروض الخاصة بمطعم بياتو اليوم 1-5-2020 الموافق 8-9-1441

عروض مطعم بياتو : مطعم بياتو عروض افطار رمضان من بياتو تنتظركم! أي طبق باستا من اختيارك مع شوربة

العدس، سلطة بياتو الطازجة، خبز بالروزماري، مشروب غازي أو ماء، كل ذلك بـ٦٩ ريال فقط , وليمة رمضان

من بياتو، الخيار الرائع لك ولعائلتك أطلبه اليوم على الفطور أو السحور. وليمة رمضان من بياتو تكفي ٤ أشخاص

وتحتوي على طبق رئيسي من اختيارك+جيلاتو+قهوة عربية وتمر + مقبلات+ شوربة +سلطة بياتو ب١٩٥ ريال

ستقبل طلباتكم يومياً من ٣ عصراً حتى ۲:۳۰ صباحاً .

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