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عروض المطاعم : مطعم بيتزا هت اليوم الأحد 5 أبريل 2020 – عروض بداية الأسبوع

عروض المطاعم : مطعم بيتزا هت اليوم الأحد 5 أبريل 2020 – عروض بداية الأسبوع

استمتعو معنا بأحدث العروض الخاصة بمطعم بيتزا هت اليوم 5-4-2020 الموافق 12-8-1441

عروض مطعم بيتزا هت : لبداية الأسبوع طعم آخر مع بيتزا هت العرض لا يشمل عجينة ستافد كراست العرض

يسري في جميع مطاعم بيتزا هت في المملكة ما عدا جدة جميع الاسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة

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