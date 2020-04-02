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عروض المطاعم : مطعم بيتزا هت اليوم الخميس 2 أبريل 2020

2 أبريل، 2020
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عروض المطاعم : مطعم بيتزا هت اليوم الخميس 2 أبريل 2020


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عروض المطاعم : مطعم بيتزا هت اليوم الخميس 2 أبريل 2020 – عروض رمضان

عروض المطاعم : مطعم بيتزا هت اليوم الخميس 2 أبريل 2020 – عروض رمضان

استمتعو معنا بأحدث العروض الخاصة بمطعم بيتزا هت اليوم 2-4-2020 الموافق 9-8-1441

عروض مطعم بيتزا هت : محتار ايش تاكل وجبة مع جمعة أهلك؟ خليك في البيت و اطلب عرض نهاية الأسبوع

من بيتزا هت .. العرض متوفر ايام الخميس والجمعة والسبت من كل اسبوع ولفترة محدودة العرض لا يشمل عجينة

ستافد كراست العرض يسري في جميع مطاعم بيتزا هت في المملكة ما عدا جدة جميع الاسعار شاملة ضريبة القيمة

المضافة اطلب اون لاين عبر موقعنا واستلم طلبك من المطعم او حمل التطبيق للحصول على عروضنا الحصرية .

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