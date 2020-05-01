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عروض المطاعم : مطعم فرايديز اليوم الخميس 30 أبريل 2020

1 مايو، 2020
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عروض المطاعم : مطعم فرايديز اليوم الخميس 30 أبريل 2020


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عروض المطاعم : مطعم فرايديز اليوم الخميس 30 أبريل 2020 – رمضانكم مبارك

عروض المطاعم : مطعم فرايديز اليوم الخميس 30 أبريل 2020 – رمضانكم مبارك

 استمتعو معنا بأحدث العروض الخاصة بمطعم فرايديز اليوم 30-4-2020 الموافق 7-9-1441

عروض مطعم فرايديز : طبق فرايديز الثماني: الطبق المفضل كبير الحجم و المخصص للمشاركة اطلبه الآن مقابل

149 ريال سعودي , هل هنالك ما هو ألذ من الانغماس في 3 أنواع من المقبلات و 3 صلصات و نوعين من السلطة

أو الباستا؟ كل ذلك مقابل 99 ريال سعودي . خلي مائدتك أغنى مع 5 مقبلات و5 صلصات و 3 أنواع من السلطة

أو الباستا من فرايديز مقابل 149 ريال سعودي. خلي مائدتك أغنى مع 5 مقبلات و5 صلصات و 3 أنواع من السلطة

أو الباستا من فرايديز مقابل 149 ريال سعودي . استمتع بقائمتنا المكونة من ثلاثة أطباق في رمضان! شوربة،

سلطة، طبق رئيسي ومشروب مقابل 79 ريال سعودي .


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