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عروض المطاعم : مطعم ماكدونالدز اليوم السبت 25 أبريل 2020
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عروض المطاعم : مطعم ماكدونالدز اليوم السبت 25 أبريل 2020 – جا وقت الإفطار
عروض المطاعم : مطعم ماكدونالدز اليوم السبت 25 أبريل 2020 – جا وقت الإفطار
استمتعو معنا بأحدث العروض الخاصة بمطعم ماكدونالدز اليوم 25-4-2020 الموافق 2-9-1441
عروض مطعم ماكدونالدز : كيف كان أول يوم صيام معاك؟ اطلب العرض الكريم على السحور بس بـ30 ريال
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