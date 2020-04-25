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عروض المطاعم : مطعم ماكدونالدز اليوم السبت 25 أبريل 2020

25 أبريل، 2020
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عروض المطاعم : مطعم ماكدونالدز اليوم السبت 25 أبريل 2020


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عروض المطاعم : مطعم ماكدونالدز اليوم السبت 25 أبريل 2020 – جا وقت الإفطار

عروض المطاعم : مطعم ماكدونالدز اليوم السبت 25 أبريل 2020 – جا وقت الإفطار

استمتعو معنا بأحدث العروض الخاصة بمطعم ماكدونالدز اليوم 25-4-2020 الموافق 2-9-1441

عروض مطعم ماكدونالدز : كيف كان أول يوم صيام معاك؟ اطلب العرض الكريم على السحور بس بـ30 ريال

وراح يوصلك وأنت في بيتك! خدمة التوصيل للمناطق الوسطى والشرقية والشمالية من 4 عصراً إلى 2:30 صباحاً

 

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