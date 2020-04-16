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عروض المطاعم : مطعم ماكدونالدز اليوم الأربعاء 15 أبريل 2020 – عروض رمضان

عروض المطاعم : مطعم ماكدونالدز اليوم الأربعاء 15 أبريل 2020 – عروض رمضان

استمتعو معنا بأحدث العروض الخاصة بمطعم ماكدونالدز اليوم 15-4-2020 الموافق 22-8-1441

عروض مطعم ماكدونالدز : زيد يومك حلاوة مع ألذ سينامون ميلت من ماكدونالدز قطعة لك وقطعة للي تحبّه

العرض متوفر عبر تطبيقنا أو شركائنا تطبيقات التوصيل خدمة التوصيل في المناطق الوسطى والشرقية والشمالية

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