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عروض المطاعم : مطعم ماكدونالدز اليوم الأربعاء 15 أبريل 2020
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عروض المطاعم : مطعم ماكدونالدز اليوم الأربعاء 15 أبريل 2020 – عروض رمضان
عروض المطاعم : مطعم ماكدونالدز اليوم الأربعاء 15 أبريل 2020 – عروض رمضان
استمتعو معنا بأحدث العروض الخاصة بمطعم ماكدونالدز اليوم 15-4-2020 الموافق 22-8-1441
عروض مطعم ماكدونالدز : زيد يومك حلاوة مع ألذ سينامون ميلت من ماكدونالدز قطعة لك وقطعة للي تحبّه
العرض متوفر عبر تطبيقنا أو شركائنا تطبيقات التوصيل خدمة التوصيل في المناطق الوسطى والشرقية والشمالية
من الساعة 6 صباحاً إلى 10 مساءً! .
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