عروض ال جي السعودية الاسبوعية 11 يوليو 2020 الموافق 20 ذو القعدة 1441 عروض الحج

عروض ال جي السعودية الاسبوعية 11 يوليو 2020 الموافق 20 ذو القعدة 1441 عروض الحج,احدث عروض

الاسبوعالتي سنقدمها لكم في عروض ال جي السعودية لاتفوتكم فرصة القدوم الينا والحصولعلى افضل التخفيضات

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ويتضمن العرض اليوم من عروض ال جي الحديثة مايلي :

غسالة سعة 9 كجم مع مجفف سعة 6 كجم، غسالة ذات تحميل أمامي مع AI DD™‎، لون أبيض

غسالة سعة 10.5 كجم مع مجفف سعة 7 كجم، غسالة ذات تحميل أمامي مع AI DD™‎، لون VCM

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