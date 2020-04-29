منوعات
عروض ايزي مارت الأسبوعية 30 أبريل 2020 الموافق 7 رمضان 1441 . Ramadan Kareem
التقييم بالنجوم
عروض ايزي مارت الأسبوعية 30 أبريل 2020 الموافق 7 رمضان 1441 . Ramadan Kareem
عروض ايزي مارت الأسبوعية 30 أبريل 2020 الموافق 7 رمضان 1441 . Ramadan Kareem التي تقدمها لكم شركة ايزي مارت اليوم الخميس 30-4-2020 الموافق 7-9-1441
عروض ايزي مارت : بالينو مكنسة لخارج المنزل مع مقبض , موج مساح قطني للأرضيات مع مشبك بلاستيكي
و حامل , فيلدا ممسحة نشطة -تعبئة , ديتول سائل منظف متعدد الأغراض أكوا 3 لتر , فانيش مزيل البقع عن
الأقمشة للملابس البيضاء 3 لتر , برسيل سائل غسيل للأثواب البيضاء بالعود 3 لتر , داك مطهر قوي متعدد
الاستعمالات برائحة الليمون 3 لتر , كولونيل كريم الأحذية بني حماية و انتعاش وضد الماء 50 مل , هاربيك سائل
تنظيف المراحيض برائحة الدراق والياسمين 1 لتر , كومفورت منعم أقمشة مركز سائل برائحة عطر الجاذبية
750 مل . تابعوا عروضنا اليومية على موقع عروض
Advertisement