منوعات

عروض ايزي مارت الأسبوعية 30 أبريل 2020 الموافق 7 رمضان 1441 . Ramadan Kareem

30 أبريل، 2020
0
عروض ايزي مارت الأسبوعية 30 أبريل 2020 الموافق 7 رمضان 1441 . Ramadan Kareem


التقييم بالنجوم


تقييم المستخدمون:

كن أول المصوتون !

عروض ايزي مارت الأسبوعية 30 أبريل 2020 الموافق 7 رمضان 1441 . Ramadan Kareem

عروض ايزي مارت الأسبوعية 30 أبريل 2020 الموافق 7 رمضان 1441 . Ramadan Kareem التي تقدمها لكم شركة ايزي مارت اليوم الخميس 30-4-2020 الموافق 7-9-1441

عروض ايزي مارت : بالينو مكنسة لخارج المنزل مع مقبض , موج مساح قطني للأرضيات مع مشبك بلاستيكي

و حامل , فيلدا ممسحة نشطة -تعبئة , ديتول سائل منظف متعدد الأغراض أكوا 3 لتر , فانيش مزيل البقع عن

الأقمشة للملابس البيضاء 3 لتر , برسيل سائل غسيل للأثواب البيضاء بالعود 3 لتر , داك مطهر قوي متعدد

الاستعمالات برائحة الليمون 3 لتر , كولونيل كريم الأحذية بني حماية و انتعاش وضد الماء 50 مل , هاربيك سائل

تنظيف المراحيض برائحة الدراق والياسمين 1 لتر , كومفورت منعم أقمشة مركز سائل برائحة عطر الجاذبية

750 مل . تابعوا عروضنا اليومية على موقع عروض


Content Protection by DMCA.com


Advertisement

مواضيع قد تهمك

إقرا أيضا

استقبل تردد قناة mbc 5 على نايل سات

29 أبريل، 2020
Photo of عروض سيتي دبليو الاسبوعية اليوم 29 أبريل 2020 الموافق  6 رمضان 1441عروض رمضان

عروض سيتي دبليو الاسبوعية اليوم 29 أبريل 2020 الموافق  6 رمضان 1441عروض رمضان

29 أبريل، 2020

ما هي عاصمة المغرب – موقع محتوى

29 أبريل، 2020
Photo of عروض الزقزوق للأجهزة المنزلية اليوم 29 أبريل 2020 الموافق 6 رمضان 1441

عروض الزقزوق للأجهزة المنزلية اليوم 29 أبريل 2020 الموافق 6 رمضان 1441

29 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق