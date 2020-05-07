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عروض ايزي مارت الأسبوعية 7 مايو 2020 الموافق 14 رمضان 1441 . Ramadan Kareem

7 مايو، 2020
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عروض ايزي مارت الأسبوعية 7 مايو 2020 الموافق 14 رمضان 1441 . Ramadan Kareem


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عروض ايزي مارت الأسبوعية 7 مايو 2020 الموافق 14 رمضان 1441 . Ramadan Kareem

عروض ايزي مارت الأسبوعية 7 مايو 2020 الموافق 14 رمضان 1441 . Ramadan Kareem التي تقدمها لكم شركة ايزي مارت اليوم الخميس 7-5-2020 الموافق 14-9-1441

عروض ايزي مارت : سلفر سبون جولدن سيراب 680جم , ستينلا ند شيكولا ته بالحليب 50ج , عسل موالح دايت

من تيارا – 360 جم , جيلي فراولة 5 مينيتس – 70جم , بسكويت بالشوكولاتة ديمه نيو – 90 جم , فوندو رول

عجينة سكر ازرق سماوى500ج , كورتاس بديل عصير الليمون 500م , كنج ام كوكيز بالشكولاتة 298ج ,

مايونيو هاينز – 310جم , كيندر شوكولاتة بالحليب – 50 جم , انجليش كيك فانيليا بيك لاند – 500 جم , شيكولاتة

جالكسي جواهر – 900 جم . تابعوا عروضنا اليومية على موقع عروض


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