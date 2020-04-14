عروض ايفون AVON الأسبوعية 13 أبريل 2020 الموافق في رمضان عبري عن مشاعرك

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عروض ايفون AVON الأسبوعية 13 أبريل 2020 الموافق 20 شعبان 1441 في رمضان عبري عن مشاعرك

عروض ايفون AVON الأسبوعية 13 أبريل 2020 الموافق 20 شعبان 1441 في رمضان عبري عن مشاعرك التي تقدمها لكم شركة ايفون اليوم الاثنين 13-4-2020 الموافق 20-8-1441

عروض ايفون AVON : شامبو دابر فاتيكا ضد القشرة – 400مل , منظف يومي لفرك البشرة كلين اند كلير، لإزالة

الرؤوس السوداء – 100 مل , كريم منظف كلين اند كلير، عميق المفعول – 100 مل , غسول/قناع للوجه نيوتروجينا

ديب كلين، 2 في 1، منشط – 150 مل , مقشر يومي نيوتروجينا فيزيبلي كلير، لازالة الرؤوس السوداء – 150 مل ,

مناديل مبللة إيفا 3 في 1 للبشرة الدهنية – 25 منديل , بانتين شامبو، علاج ملكي للشعر التالف – 190 مل , شامبو

مرطب هيربال اسينسز باي باي جفاف، بخلاصة جوز الهند – 700 مل . تابعوا عروضنا اليومية على موقع عروض