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عروض ايفون AVON اليوم 1 مايو 2020 الموافق 8 رمضان 1441 . Ramadan Kareem

عروض ايفون AVON اليوم 1 مايو 2020 الموافق 8 رمضان 1441 . Ramadan Kareem التي تقدمها لكم شركة ايفون اليوم الخميس 1-5-2020 الموافق 8-9-1441

عروض ايفون AVON : أي شادو لونا مونو، 4.5جم – رقم 110 , قلم شفاه ميبيلين كلر دراما، مينيمالست

– 140 , أيلاينر ماستر بريسايس من ميبيلين – 06 أسود , بودرة حواجب لونا – أسود , ميبلين مسكر جو اكستريم

بلاك10.7مل , كونسيلر ميبيلين ايدج ريوايند – 140 عسل , قلم حواجب ميبيلين ماستر شيب – سوفت براون

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