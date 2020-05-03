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عروض ايفون AVON اليوم 4 مايو 2020 الموافق 11 رمضان 1441 . Ramadan Kareem

عروض ايفون AVON اليوم 4 مايو 2020 الموافق 11 رمضان 1441 . Ramadan Kareem التي تقدمها لكم شركة ايفون اليوم الاثنين 4-5-2020 الموافق 11-9-1441

عروض ايفون AVON : نان 1 اوبتيبرو لبن اطفال 0-6ش 400ج , كولونيا ندي الصباح جونسون للاطفال –

200 مل , حفاظات بريمييم للبشرة الحساسة من بيبي جوي – مقاس 2 – 50 حفاظة , كريم مرطب جونسون عناية

للجسم، بالجلسرين، للبشرة الجافة – 100 مل , طعام أطفال هيرو بيبي دجاج بالخضروات – 190جم , شامبو

جونسون باللافندر للأطفال – 500مل , ايزى-كير مناديل معطرة اطفال 40م , حفاضات مولفيكس بتقنية 3D، 3

حجم ميدي، 4-9 كجم – 80 حفاضة .تابعوا عروضنا اليومية على موقع عروض