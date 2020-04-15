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عروض بنده الأسبوعية 15 أبريل 2020 الموافق 22 شعبان 1441 هل هلالك يا رمضان

عروض بنده الأسبوعية 15 أبريل 2020 الموافق 22 شعبان 1441 هل هلالك يا رمضان التي تقدمها لكم شركة بنده اليوم الأربعاء 15-4-2020 الموافق 22-8-1441

عروض بنده الأسبوعية : سكر ناعم الاسرة 2 كيلو ، ارز مزة بسمتي السفير ، مانجو يمني ، تمر سكري رطب

محلي سيافا ، لوز ابيض صنوبري ، قطع عجل بالعظم ، جمبري بحري مزرعة ، جبن زينة ، قشطة الطيب ، صدر

حبش مدخن حلواني اخوان ، سمك هانج رنجة مدخن أردني عمارة ، بسكويت مصري مدور ، دجاج مسحب رويال

عادي او حراق ، خضروات السنبلة ، قشطة المراعي ، فاصوليا خضراء مقطعة او خضار مشكل او بازلاء امريكانا

، بسكويت لوتس بيسكوف ، بسكويت الشاي ديمه ، زيت طبخ صني ، زيت نباتي نخيل ، مسحوق حليب جوز الهند

سريع الذوبان سانتان ، ارز مزة بسمتي كريمي المفخرة ، حمص بالطحينة حدائق شتورة ، شوربة دجاج مع الشعيرية

كنور ، بهار كبسة المهباج ، عدس عزيمكو ، تونا بنده ، طماطم مقشرة الطائي ، غسول يومي كلين آند كلير ، لوشن

او كريم للجسم نيفيا ، عطر بخاخ كولور مي ، فرشاة اسنان بانات اكروبات ، معطر نفس للفم ستاي كول ، فوط

صحية الويز كبير بالاجنحة قطني الملمس ، موس حلاقة جيليت سكين جارد ، مزيل رائحة العرق نيفيا ، سامسونج

أي 20 اس ، هواوي نوفا 7 أي ، كابل شحن 3 في 1 نوع سي مايكرو أيفون داتا زون ، سماعات بلوتوث توشيبا ،

واليكم الصور الآتية على موقع عروض

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