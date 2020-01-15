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عروض بنده الأسبوعية 15 يناير 2020 الموافق 20 جمادى الأولى 1441 أقوى عروض ال 50 %

15 يناير، 2020
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عروض بنده الأسبوعية 15 يناير 2020 الموافق 20 جمادى الأولى 1441 أقوى عروض ال 50 %


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عروض بنده الأسبوعية 15 يناير 2020 الموافق 20 جمادى الأولى 1441 أقوى عروض ال 50 %

عروض بنده الأسبوعية 15 يناير 2020 الموافق 20 جمادى الأولى 1441 أقوى عروض ال 50 % التي تقدمها لكم شركة بنده اليوم الأربعاء 15-1-2020 الموافق 20-5-1441

عروض بنده الأسبوعية : موز فلبيني ، زيت زيتون بكر السوسن 250 مل ، فلفل اخضر محلي / اردني ، جبنة

حلومي بقري / بيضاء قليلة الملح اوليانا ، مخلل مشكل مصري ، سمك الماكريل ، بسكويت مصري مدور ، بذر

ابيض ، فطيرة لوزين 70 جرام / كرواسان ، عصير 100% اناناس دولي 250 مل ، حليب ندى طويل الاجل ،

رول حلو دلتا 8 حبات ، حليب مجفف كامل الدسم المراعي 2.5 كيلو ، حلاوة طحينية سادة ، جبنة مثلثات ابو الولد ،

لبنة تركية بريزيدن / لايت / بالاعشاب وزيت الزيتون 275 جرام ، اصابع شوكو فيتنس نستله ، كيك يمامه غندور ،

حلقات الحبوب صغير اوريو ، فخذ خروف استرالي بالعظم ، نقانق دجاج دو 400 جرام ، رقائق التورتيلا برونتو ،

صلصة قودي ، عصير المراعي 200 مل ، كريمة الطبخ / الخفق بوك 1 لتر ، خضروات بنده 400 جرام ، آيس

كريم هاجين داز ، اكياس شاي ليبتون 25 كيس ، مبيض قهوة كوفي مايت 400 جرام ، ارز بنجابي بسمتي المها

10 كيلو ، باركيك / براوني اولالا 40 جرام ، شوكولاته كيندر بوينو ، اصابع الذرة بيوقلز 125 جرام ، فشار

البطل 100 جرام ، زيت دوار الشمس شمس ، طحينة فاخرة حلواني 500 جرام ، جيلي جرينز 80 جرام ، واليكم

الصور الآتية على موقع عروض

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