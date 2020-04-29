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عروض بنده الأسبوعية 29 أبريل 2020 الموافق 6 رمضان 1441 أقوى عروض التوفير

عروض بنده الأسبوعية 29 أبريل 2020 الموافق 6 رمضان 1441 أقوى عروض التوفير التي تقدمها لكم شركة بنده اليوم الأربعاء 29-4-2020 الموافق 6-9-1441

عروض بنده الأسبوعية : تلفزيون هيتاشي ، سجادة صلاة مانا ، تابلت لينوفو ، تابل الكاتيل تي ، طقم اواني طبخ

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لتر ، سائل غسيل الصحون مضاد للبكتيريا لوكس صن لايت ، بف باف بودرة قاتل الحشرات الزاحفة ، كاسات

ورقيه بنده 50 حبة ، ماكسي رول كلينكس ، ورق نشاف متعدد الاغراض اونو ، مناديل للوجه عبوة سيتي ، واليكم

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