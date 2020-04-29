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عروض بنده الأسبوعية 29 أبريل 2020 الموافق 6 رمضان 1441 أقوى عروض التوفير

29 أبريل، 2020
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عروض بنده الأسبوعية 29 أبريل 2020 الموافق 6 رمضان 1441 أقوى عروض التوفير


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عروض بنده الأسبوعية 29 أبريل 2020 الموافق 6 رمضان 1441 أقوى عروض التوفير

عروض بنده الأسبوعية 29 أبريل 2020 الموافق 6 رمضان 1441 أقوى عروض التوفير التي تقدمها لكم شركة بنده اليوم الأربعاء 29-4-2020 الموافق 6-9-1441

عروض بنده الأسبوعية : تلفزيون هيتاشي ، سجادة صلاة مانا ، تابلت لينوفو ، تابل الكاتيل تي ، طقم اواني طبخ

الومنيوم رويال فورد ، طقم عشاء فخاري رويال فورد ، طقم زبديات هلال ، طقم قطاعة العجين ميتالتكس ، محضرة

طعام فيليبس ، موزع مياه بارد او حار دورا ، خلاط كليك أون ، عجانة مع خلاط معدني اريتي ، قلاية بدون زيت

تيفال ، بسكويت الشاي الفاخر ميموريز ، عجينة سمبوسة بلدي بنت البلد ، ورق مطبخ اونو ، امواس حلاقة جيليت ،

سائل تنظيف اليدين لوكس ، فوط صحية الويز ماكسي نسيجاف ، مناديل مبللة النظافة المثالية للاطفال جونسونز ،

حفائض للاطفال دكتور بيبي العبوة الاقتصادية ، كاتشب الطماطم عبوة ضاغطة هاينز ، معجون طماطم السعودية ،

قشطة بوك ، ملح طعام ريسا ، مياه بيرين ، فطر شرائح موريل ، مسحوق غسيل 3 في 1 الاصلي بونوكس ، منعم

الاقمشة برائحة الزهور / ندى الربيع كمفرت ، شامبو غسيل العباية موبي 3 لتر ، مطهر داك ، سائل مطهر بنده 3

لتر ، سائل غسيل الصحون مضاد للبكتيريا لوكس صن لايت ، بف باف بودرة قاتل الحشرات الزاحفة ، كاسات

ورقيه بنده 50 حبة ، ماكسي رول كلينكس ، ورق نشاف متعدد الاغراض اونو ، مناديل للوجه عبوة سيتي ، واليكم

الصور الآتية على موقع عروض

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