منوعات

عروض بنده اليوم 15 يناير 2020 الموافق 20 جمادى الأولى عروض ال 3 أيام + العرض الأسبوعي

15 يناير، 2020
0
عروض بنده اليوم 15 يناير 2020 الموافق 20 جمادى الأولى عروض ال 3 أيام + العرض الأسبوعي


التقييم بالنجوم


تقييم المستخدمون:

كن أول المصوتون !

عروض بنده اليوم 15 يناير 2020 الموافق 20 جمادى الأولى 1441 عروض ال 3 أيام + العرض الأسبوعي

عروض بنده اليوم 15 يناير 2020 الموافق 20 جمادى الأولى 1441 عروض ال 3 أيام + العرض الأسبوعي التي تقدمها لكم أسواق بنده اليوم الأربعاء 15-1-2020 الموافق 20-5-1441

عروض بنده : زيت دوار الشمس شمس , ذرة حلوة غودي دهبية , زيت نباتي العربي , دجاج مجمد امريكانا , دجاج

مجمد الوطنية , لحم تونا خفيف ألوها بالزيت النباتي , ابهري عائلتك بأطباق لذيذة بأسعار خيالية مع عروض بنده و

هايبر بنده الرائعة على المنتجات الأساسية لمدة 3 أيام فقط يسري هذا العرض من الأربعاء 15 يناير حتى يوم

الجمعة 17 يناير 2020 أو حتى نفاد الكمية واليكم الصور الآتية على موقع عروض

أرجو كتابة تعليق بالصندوق أسفل الموقع وتقييم المقال ب خمس نجوم


وإليكم صور العرض الأسبوعي هنا ………


Content Protection by DMCA.com
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9


مواضيع قد تهمك

إقرا أيضا

Photo of عروض هايبر بنده اليوم 15 يناير الموافق 20 جمادى الأولى عروض ال 3 أيام + العرض الأسبوعي

عروض هايبر بنده اليوم 15 يناير الموافق 20 جمادى الأولى عروض ال 3 أيام + العرض الأسبوعي

15 يناير، 2020
Photo of عروض الدانوب خميس مشيط الأسبوعية 15 يناير 2020 الموافق 20 جمادى الأولى 1441

عروض الدانوب خميس مشيط الأسبوعية 15 يناير 2020 الموافق 20 جمادى الأولى 1441

15 يناير، 2020
Photo of عروض اكسترا السعودية الأسبوعية 14 يناير 2020 الموافق 19 جمادى الأولى 1441 عروض الشتاء لاتفوتك

عروض اكسترا السعودية الأسبوعية 14 يناير 2020 الموافق 19 جمادى الأولى 1441 عروض الشتاء لاتفوتك

15 يناير، 2020
Photo of عروض المدينة هايبر الجوالات اليوم 14 يناير 2020 الموافق 19 جمادى الاولى 1441

عروض المدينة هايبر الجوالات اليوم 14 يناير 2020 الموافق 19 جمادى الاولى 1441

15 يناير، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق