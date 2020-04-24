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عروض بنده اليوم 24 أبريل 2020 الموافق 1 رمضان 1441 مهرجان المانجو تمتعوا بأكبر تشكيلة
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عروض بنده اليوم 24 أبريل 2020 الموافق 1 رمضان 1441 مهرجان المانجو
عروض بنده اليوم 24 أبريل 2020 الموافق 1 رمضان 1441 مهرجان المانجو تمتعوا بأكبر تشكيلة للمانجو لمذاق
ولا أجمل بأفضل الأسعار و من الأنواع الموجودة في بنده : مانجو تومي جازان , مانجو سوداني جازاني , مانجو
بلدي جازاني , مانجو هندي جازاني , مانجو زبدة جازان , مانجو سنسيشن جازان , مهرجان المانجو بانتظارك في
جميع فروع بنده في المملكة و كل عام و أنتم بخير , و اليكم الصور الاتية على موقع عروض
أرجو كتابة تعليق بالصندوق أسفل الموقع وتقييم المقال ب خمس نجوم
و اليكم صور العرض الأسبوعي هنا
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