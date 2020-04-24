منوعات

عروض بنده اليوم 24 أبريل 2020 الموافق 1 رمضان 1441 مهرجان المانجو تمتعوا بأكبر تشكيلة

24 أبريل، 2020
0
عروض بنده اليوم 24 أبريل 2020 الموافق 1 رمضان 1441 مهرجان المانجو تمتعوا بأكبر تشكيلة


التقييم بالنجوم


تقييم المستخدمون:
5
( 1 أصوات)

عروض بنده اليوم 24 أبريل 2020 الموافق 1 رمضان 1441 مهرجان المانجو

عروض بنده اليوم 24 أبريل 2020 الموافق 1 رمضان 1441 مهرجان المانجو تمتعوا بأكبر تشكيلة للمانجو لمذاق

ولا أجمل بأفضل الأسعار و من الأنواع الموجودة في بنده : مانجو تومي جازان , مانجو سوداني جازاني , مانجو

بلدي جازاني , مانجو هندي جازاني , مانجو زبدة جازان , مانجو سنسيشن جازان , مهرجان المانجو بانتظارك في

جميع فروع بنده في المملكة و كل عام و أنتم بخير , و اليكم الصور الاتية على موقع عروض

أرجو كتابة تعليق بالصندوق أسفل الموقع وتقييم المقال ب خمس نجوم


و اليكم صور العرض الأسبوعي هنا


Content Protection by DMCA.com
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Advertisement

مواضيع قد تهمك

إقرا أيضا

Photo of الطريقة الصحيحة لصلاة التراويح في المنزل

الطريقة الصحيحة لصلاة التراويح في المنزل

24 أبريل، 2020
Photo of عروض أسواق المزرعة الشرقية اليوم 24 أبريل 2020 الموافق 1 رمضان عروض الجمعة الطازجة

عروض أسواق المزرعة الشرقية اليوم 24 أبريل 2020 الموافق 1 رمضان عروض الجمعة الطازجة

24 أبريل، 2020
Photo of نشرة تحاميل موتينيل لعلاج حرقة المعدة Motinil

نشرة تحاميل موتينيل لعلاج حرقة المعدة Motinil

24 أبريل، 2020
Photo of عروض أسواق المزرعة الغربية اليوم 24 أبريل 2020 الموافق 1 رمضان 1441 سوق الجمعة الطازج

عروض أسواق المزرعة الغربية اليوم 24 أبريل 2020 الموافق 1 رمضان 1441 سوق الجمعة الطازج

24 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق