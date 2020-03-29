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عروض بنده اليوم 29 مارس 2020 الموافق 5 شعبان 1441 مهرجان الأجبان و الألبان

عروض بنده اليوم 29 مارس 2020 الموافق 5 شعبان 1441 مهرجان الأجبان و الألبان التي تجدونه ضمن أسواق بنده مع كافة الاحتياطات و التعقيمات اللازمة لضمان سلامتكم

عروض بنده : جبنة قشقوان السنبلة , جبنة فريكو هولندية , قشطة طازجة جرين فيلدز , مربى المشمش و الفراولة و

التين الزواده , مكدوس سوري , مخلل مشكل يونلني , زبدة غير مملحة , زيتون أسود اسباني العلندا , حلاوة سادة

الجميل , جبنة حلوم استرا , جبنة فيتا فرنسية غنم , جبنة فيتا السعودية , جبنة موزاريلا البقرات الثلاث , جبن أبيض

دوبل كريم هنغاريتا , جبن قليل الدسم تشيزا لاند فريش , و اليكم الصور الاتية على موقع عروض

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