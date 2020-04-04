

التقييم بالنجوم

تقييم المستخدمون:



كن أول المصوتون !



عروض بنده اليوم 4 أبريل 2020 الموافق 11 شعبان 1441 عروض 4 أيام

عروض بنده اليوم 4 أبريل 2020 الموافق 11 شعبان 1441 عروض 4 أيام احصلي على مناديل للوجه اونو عبوة

إعادة تعبئة (10*180 منديل) بأعداد وأسعار متنوعة لفترة محدودة في بنده وهايبربنده لمدة 4 أيام يسري هذا

العرض من السبت 4 أبريل إلى الثلاثاء 7 أبريل 2020 أو حتى نفاد الكمية و اليكم الصور الاتية على موقع عروض

أرجو كتابة تعليق بالصندوق أسفل الموقع وتقييم المقال ب خمس نجوم