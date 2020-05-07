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عروض بنده اليوم 7 مايو 2020 الموافق 14 رمضان 1441 عروض 3 أيام فقط

عروض بنده اليوم 7 مايو 2020 الموافق 14 رمضان 1441 عروض 3 أيام فقط التي تقدمها لكم شركة بنده اليوم الخميس 6-5-2020 الموافق 14-9-1441

عروض بنده : حناء صبغة الشعر فاتيكا , شامبو فاتيكا أو بلسم , كريم الشعر فاتيكا , تألقي بشعر ناعم ورطب مع

عروض بنده و هايبربنده على تشكيلة مميزة من منتجات فاتيكا بأسعار هائلة لمدة 3 أيام فقط، لا تفوتك تسري

العروض من الخميس 7 مايو إلى السبت 9 مايو 2020 أو حتى نفاد الكمية , و اليكم الصور الاتية على موقع

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و اليكم صور العرض الاسبوعي هنا