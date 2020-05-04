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عروض بنده ليوم الاثنين فقط 4 مايو 2020 الموافق 11 رمضان 1441 اليوم العالمي لعصير البرتقال

عروض بنده ليوم الاثنين فقط 4 مايو 2020 الموافق 11 رمضان 1441 اليوم العالمي لعصير البرتقال التي تقدمها لكم أسواق بنده اليوم الاثنين 4-5-2020 الموافق 11-9-1441

عروض بنده : في اليوم العالمي لعصير البرتقال شاركنا ما هو سر تحضيره بمذاق رائع بالمنزل؟

وتعرف معنا على الحقائق الغذائية وفوائده ولا تفوتك عروضنا الحصرية في بنده و هايبربنده على العصارات بنصف

السعر لمدة يوم واحد فقط- يوم الاثنين 4 مايو 2020 أو حتى نفاد الكمية واليكم الصور الآتية على موقع عروض

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و اليكم صور العرض الأسبوعي هنا