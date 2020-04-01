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عروض بن داود جدة الأسبوعية 1 نيسان 2020 الموافق 8 شعبان 1441 عروض رمضان 2020

عروض بن داود جدة الأسبوعية 1 نيسان 2020 الموافق 8 شعبان 1441 عروض رمضان 2020 التي تقدمها لكم شركة بن داود جدة اليوم الأربعاء 1-4-2020 الموافق 8-8-1441

عروض بن داود جدة الأسبوعية : العربي زيت نباتي ، شاي ليبتون 100 كيس ، اريال مسحوق غسيل 5 كيلو ، تفاح

جولدن ، جريب فروت ، نارجيل طازج ، كيكة بلاك فورست ، معجنات ميني مشكلة ، كيك انجليزي ، عصير

كوكتيل طازج 1 لتر ، حلواني حلاوة سادة / كيلو ، زيتون اخضر تركي ، جراند اور – جبنة ايدام ، زبيب ذهبي

اصفر ، مكسرات تايلندي مشكلة ، توفي مشكل تيفاني ، امريكانا بتر كوكيز ، لاروندا امنيات شوكولاتة ، ريتر

سبورت شوكولاته ، ديمه بسكويت للشاي ، اولكر بسكويت بالسمسم ، ناتشر فالي بسكويت ، وينرتش شوكولاته ،

ديمه سمايلي شراب ، دريم ويب كريمة الفانيلا ، لونا معجون طماطم ، قودي شيرة 710 مل ، فيكتوريا خميرة فورية

500 جرام ، برينجلز بطاطس 70 جرام ، بيوقلز قراقيش ذرة 125 جرام ، كوكا كولا – شراب ، سان دالفور مربى

، نوفا مياه شرب ، السعودية حليب طويل الاجل ، صافيو حليب طويل الاجل ، ندى عصير طازج 1.35 لتر ، قودي

تونا تندرينا 185 جرام ، بحر العرب لحم تونا خفيف 185 جرام ، لا باليني ملح بحري ناعم / خشن 600 جرام ،

انكور جبنة كريم 500 جرام ، لورباك زبدة غير مملحة 100 جرام ، السنبلة لبنة تركية ، بيغا جبنة بالنكهات ،واليكم

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