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عروض بن داود جدة الأسبوعية 15 أبريل 2020 الموافق 22 شعبان 1441 رمضان مبارك

عروض بن داود جدة الأسبوعية 15 أبريل 2020 الموافق 22 شعبان 1441 رمضان مبارك التي تقدمها لكم شركة بن داود جدة اليوم الأربعاء 15-4-2020 الموافق 22-8-1441

عروض بن داود جدة الأسبوعية : لونا حليب مجفف 2500 جرام ، العربي زيت نباتي ، بيتي كروكر خليط الفطائر

المقلية ، كيكة برنسيسة ، سنابل الخير قشطة بلدي ، قراصيا امريكي اسود ، ماسية اجار اجار 25 جرام ، سجق

بقري مبرد ، هولنز قلوبات 450 جرام ، كلوقز كورن فليكس 500 جرام ، حلواني النخلة حلاوة فاخرة سادة 1 كيلو

، جرينز كراميل بنكهة الفانيلا ، فيكتوريا خميرة فورية 500 جرام ، ديمه سمايلي شراب ، لانجنيز عسل الغابة

السوداء 500 جرام ، اروى مياه شرب ، نادك حليب طويل الأجل ، الصافي عصير طازج 1500 مل ، كوبوليفا

زيتون اخضر محشي ، المراعي زبادي ، كيري جبنة بالقشطة ، بريزيدن جبنة موزريلا ، دو دجاج مجمد ، برديكس

صدر دجاج ، امريكانا عجينة جلاش فاخرة 500 جرام ، السنبلة سمبوسك بالخضار / جبنة سبرينج رول الخضار

240 جرام ، فير آند لفلي كريم 80 مل ، سنسوداين فرشة اسنان ، بانتين شامبو / بلسم ، هيد آند شولدرز بلسم /

شامبو / كريم بديل الزيت ، كلينكس حرير مناديل ، هجيز مناديل للاطفال ، تايد مسحوق غسيل 7 كيلو ، داوني

المركز ، هاربك منظف المراحيض ، كلين دو منظف 3 لتر ، طنجرة ضغط ستانلس استيل ، مولينكس خلاط مع 2

مطحنة ،واليكم الصور الآتية على موقع عروض

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