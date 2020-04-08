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عروض بن داود مكة والمدينة الأسبوعية 8 أبريل 2020 الموافق 15 شعبان 1441 أهلا رمضان

عروض بن داود مكة والمدينة الأسبوعية 8 أبريل 2020 الموافق 15 شعبان 1441 أهلا رمضان التي تقدمها لكم شركة بن داود مكة والمدينة اليوم الأربعاء 8-4-2020 الموافق 15-8-1441

عروض بن داود مكة والمدينة الأسبوعية : فرشكو حليب مجفف ، بن الحموي قهوة 200 جرام ، ربيع شاي المذاق

الاصلي 200 كيس ، نستله حليب مكثف محلى ، تويننجز شاي 100 كيس ، مينيس شوكولاتة مشكلة 710 جرام ،

جالكسي شوكولاته ، زبدة الفول السوداني ، ماكفيتيز بسكويت بالشوفان ، ليز شيبس ، نادك قشطة ، ابو قوس حليب

مبخر ، فرشلي تتبيلة سلطة ، فرشلي مانيكوتي 8 اونص ، حدائق اورينت زيت الزيتون البكر 500 مل ، هنتز كاكاو

بودرة ، بيب بودرة الثوم ، بيجا جبنة شرائح ، ندى لبنة تركية 200 مل ، فيلادلفيا جبنة قابلة للدهن ، السنبلة جبنة

حلوم ، بريزيدن جبنة شيدر 100 جرام ، كوبوليفا زيتون اسود ، قودي ذرة ذهبية كاملة ، جنا دبس رمان ، المنصب

عسل سدر ، الكرامة مربعات بف بيستري 400 جرام ، سيريلا سمك فيليه 500 جرام ، الكبير كبة لحم / الدجاج

400 جرام ، بريل سائل غسل الصحون ، داك منظف المرحيض ، هاربيك بخاخ منظف الحمامات 500 مل ،

اورينكس بلاستيك للتغليف ، الدوق مناشف لشعر الراس ، مقلاة غير قابلة للالتصاق ، كينوود خلاط مع 2 مطحنة ،

تيفال مكواة بخار ، بن داود سخان كهربائي ، خرطوم ماء قابل للتمدد ، سامسونج جالكسي ايه 30 اس ، واليكم

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