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عروض جراند مارت الأسبوعية 15 يناير 2020 الموافق 20 جمادى الأولى توفير منتصف الشهر

14 يناير، 2020
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عروض جراند مارت الأسبوعية 15 يناير 2020 الموافق 20 جمادى الأولى توفير منتصف الشهر


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عروض جراند مارت الأسبوعية 15 يناير 2020 الموافق 20 جمادى الأولى 1441 توفير منتصف الشهر

عروض جراند مارت الأسبوعية 15 يناير 2020 الموافق 20 جمادى الأولى 1441 توفير منتصف الشهر التي تقدمها لكم شركة جراند مارت اليوم الأربعاء 15-1-2020 الموافق 20-5-1441

عروض جراند مارت الأسبوعية : ارز المحروس تاج الهند 10 كيلو ، ساعة سوار سمارت باند جي – تاب ، علبة

فراولة مصري للحبة ، كيك البقسماط جراند مارت للكيلو ، كوبوليفا شرائح زيتون اسود واخضر للكيلو ، لوز

امريكي للكيلو ، نسكافيه جولد الاصلي 100 غرام ، ماجي مسحوق حليب جوز الهند 300 غرام ، شوكولاتة

كادبوري داري بابلي بالحليب 28 غرام 10 +2 مجانا ، بريتانيا بسكويت ساندويتش بالحليب 12 * 44 غرام ،

بسكويت كوفي جوي ، علي كافيه كلاسيك ، مسحوق شراب ماي فروتي برتقال / مانجو 2.5 كيلو ، هيبا فطر كامل /

فطر مقطع 357 جرام ، هاينز كاتشب طماطم 570 غرام + 20% إضافي ، سمن بقري نقي ميلكا 800 غرام ،

ارز جنات كالروز مصري 5 كيلو ، المراعي جبنة مثلثات للاطفال 120 غرام ، بوبي لحم العجل امرون 900

غرام ، زبادي طازج ريان 2 كيلو ، زيت الشعر دابر املا 500 مل ، جلي فازلين بالصبار المنعش / زبدة الكاكاو

100 مل ، سوبر ماكس شفرات حلاقة 168 10 + 6 مجانا ، لايف مناديل مبللة بالبابونج 120 منديل ، ماكسي

رول كلينيكس 350 متر ، معطر الاقمشة كومفورت الازرق / الوردي 1.5 لتر ، مطهر جنتو 3 لتر ، واليكم

الصور الآتية على موقع عروض

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