عروض جراند مارت الأسبوعية 29 أبريل 2020 الموافق 6 رمضان 1441 رمضان كريم
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عروض جراند مارت الأسبوعية 29 أبريل 2020 الموافق 6 رمضان 1441 رمضان كريم
عروض جراند مارت الأسبوعية 29 أبريل 2020 الموافق 6 رمضان 1441 رمضان كريم التي تقدمها لكم شركة جراند مارت اليوم الأربعاء 29-4-2020 الموافق 6-9-1441
عروض جراند مارت الأسبوعية : فيمتو شراب 710 مل ، لحم البحر العربي / تونة 185 جرام ،إسكنول منظف
الوجه 225 مل ، أنكور حليب مجفف ، الرمان الهندي للكيلو ، عافية زيت ذرة ، آيس كريم السعودية 2 لتر ،ماجي
مرقة الدجاج ، حليب نادك كامل الدسم ، العلالي كريم كراميل ، المراعي زبادي طازج 2 كيلو ، صانسيلك شامبو
700 مل ، فاتيكا كريم للشعر ، ارز سيلا برمل هندي الباخرة ، كولجيت معجون اسنان ، انشانتر صابون ، إمبريال
ليذر صابون ، الباكر طحين 1 كيلو ، ساديا صدور دجاج نصفين مجمد 900 جرام ، فرشلي فشار ، بف باف قاتل
الحشرات ، فيري سائل لغسيل الصحون بالليمون ، ميموريز بسكوتي تمر / فراولة ، هيد آند شولدرز شامبو 200
مل ، الكبير ناجتس الدجاج 400 جرام ، ليبيز كتشاب ، بارشوت زيت جوز الهند الازرق 1 لتر ، بسكويت ماكفيتس
400 جرام ، شوكولاتة كيت كات اصابع ، ليبتون الصفراء ، نسكافيه كلاسيك 200 جرام ، كلينيكس مناديل اصلية
6*100 منديل ، لحم عجل هندي طازج ، سيوس شامبو / بلسم 500 مل ، دوف كريم الجمال 250 مل / نيفيا كريم
250 مل ، حياة زيت خضروات 5 لتر ، موز اصفر ، لحم ضأن طازج باكستاني ، مكسرات مشكلة ، واليكم الصور
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