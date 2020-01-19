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عروض جراند مارت اليوم 19 يناير 2020 الموافق 24 جمادى الأولى 1441 عروض الأحد & الاثنين & الثلاثاء

عروض جراند مارت اليوم 19 يناير 2020 الموافق 24 جمادى الأولى 1441 عروض الأحد & الاثنين & الثلاثاء التي تقدمها لكم أسواق جراند مارت اليوم الأحد 19-1-2020 الموافق 24-5-1441

عروض جراند مارت : ميرندا التفاح الأخضر مشروب غازي 330 مل , فيمتو شراب 710 مل , فوستر كلارك

كريم كراميل 71 جرام , البطل شيبس بالكاتشب 23 جرام × 14 , نادك حليب خالي الدسم طويل الأجل 1 لتر ,

مازولا مايونيز حار 340 مل , أمريكانا فرانك الدجاج 375 جرام , وفرة بطاطس مجمدة 2.5 كج , سبرايت

مشروب غازي 330 مل , بانزاني معكرونة فارفالي 500 جرام , الكبير كبة دجاج 400 جرام , جرينز كارميل

خليط بنكهة الفانيلا مع طبقة كارامل 70 جرام , الخير قهوة عربية فاخرة بالهيل 250 جرام , فانتا حمضيات 330

مل 24 حبة . , واليكم الصور الآتية على موقع عروض

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