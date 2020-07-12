منوعات

عروض خيرات سلتي على المنتجات الغذائية اليوم 12 يوليو 2020 الموافق 21 ذو القعدة 1441

12 يوليو، 2020
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عروض خيرات سلتي على المنتجات الغذائية اليوم 12 يوليو 2020 الموافق 21 ذو القعدة 1441

عروض خيرات سلتي على المنتجات الغذائية اليوم 12 يوليو 2020 الموافق 21 ذو القعدة 1441 عروض الصيف المنعشة

عروض خيرات سلتي على المنتجات الغذائية اليوم 12 يوليو 2020 الموافق 21 ذو القعدة 1441 عروض الصيف المنعشة التي تقدمها لكم شركة خيرات سلتي اليوم الأحد 12-7-2020 الموافق 21-11-1441

عروض خيرات سلتي : حليب نادك , زيت زيتون سوري الجميل , دقيق فوم ابيض , فول حب مصري , حمص

حب بليلة , لوز نيئ , جوز عين الجمل , فستق نيئ . تابعوا عروضنا اليومية على موقع عروض


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