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عروض رامز الإحساء اليوم الخميس 9 يناير 2020 – عروض نهاية الأسبوع

عروض رامز الإحساء اليوم الخميس 9 يناير 2020 – عروض نهاية الأسبوع

استمتعو معنا بأحدث العروض الخاصة بشركة رامز اليوم الخميس 9-1-2020 الموافق 14-5-1441

عروض رامز الإحساء : دجاجة كاملة متبلة , نستلة زبادى خوخ 105ج , توست مقرمش ريتش بيك سادة –

170جم , جبنة شيدر نيوزلندي , زبادو مشروب زبادى زبادى خوخ 220م , لفاش كيري جبنة مثلثات 48ق

, توست ريتش بيك بني – 500جم , جبن دانابلو ليدي بيرد , لا يفوتكم عروض نهاية الويكند , يسري العرض في

مدينة الأحساء في فرعنا الثاني , من 09-01-2020م حتى 11-01-2020م او نفاذ الكمية / بالمفرق فقط ,

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