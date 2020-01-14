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عروض رامز الاحساء الأسبوعية 13 يناير 2020 الموافق 18 جمادى الأولى 1441

عروض رامز الاحساء الأسبوعية 13 يناير 2020 الموافق 18 جمادى الأولى 1441 التي تقدمها لكم شركة رامز اليوم الاثنين 13-1-2020 الموافق 18-5-1441

عروض رامز الاحساء الأسبوعية : لونا – حليب مجفف 2250 جرام (كيس) ، حدائق كاليفورنيا – فول مدمس

بالطحينة توبليرون – شوكولاتة ميني 200 جرام ،نسكافيه قهوة كلاسيك 200 جرام ،التاج قشطة 155 جرام ،

سوفي – فوط نسائية مقاومة للبكتيريا 28 حبة ،جالكسي – جواهر شوكولاته 1400 جرام ، سيزر – زيت زيتون بكر

ممتاز 500 مل ، سانيتا – ورق قصدير 3 * 37.5 قدم مربع ،لندن دايري – ايس كريم 500 مل ، المراعي جبنة

مثلثات 120 جرام ، نادك – حليب طويل الأجل 12 *1 لتر ، المراعي – زبدة غير مملحة 400 جرام ، امريكانا –

شوكو كوكيز هيرشي 504 جرام ، السنبلة – عجينة سمبوسك دائرية 360 جرام ، مقلاة غير قابلة للإلتصاق ، نيفيا –

مناديل منعش للتنظيف 25 منديل ، اورينكس – نكاشات اسنان 120 حبة ، كولجيت – معجون اسنان الحساسة 75

مل ، العيون – مياه الشرب ، هيربال اسينز – شامبو 400 مل / بلسم 360 مل ، بريل- سائل غسيل الصحون 1 لتر ،

جونسون – بلسم للأطفال 500 مل ،طقم اليجنت ستيل ذهبي فضي 5 قطع ، جزيرة الغذاء تونا خفيف 185 جرام

زيت الكانولا ، بيوقلز قراقيش متنوع 125 جرام ، نستلة شوكابيك 375 جراك ، السوسن ورق عنب 454 جرام ،

واليكم الصور الآتية على موقع عروض

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