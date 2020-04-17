عروض رامز الاحساء الأسبوعية 17 أبريل 2020 الموافق 24 شعبان 1441 رمضان مبارك
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عروض رامز الاحساء الأسبوعية 17 أبريل 2020 الموافق 24 شعبان 1441 رمضان مبارك
عروض رامز الاحساء الأسبوعية 17 أبريل 2020 الموافق 24 شعبان 1441 رمضان مبارك التي تقدمها لكم شركة رامز الإحساء اليوم الجمعة 17-4-2020 الموافق 24-8-1441
عروض رامز الاحساء : , قهوة برازيلي , جوز عين جمل امريكي , زبيب امريكي , حب شمس مالح او مدخن او ني
, لوز امريكي ني حبة كبيرة , مشمش اكسترا , كراكرز منوع , هيل امريكي كاجو محمص متنوع , حلاوة طحينية
سادة , الفلة مرتديلا بقري او دجاج , جيدازيت زيتون [منشأ منقطة الجوف ] , تشيزا لاند جبنة موزريلا , الهنا جبنة
حلوم , داري لبنة , زيتون اخضر او اسود اردني جامبو , جبنة هنجاري دبل كريم , كيك شاي , كيك شوكولاتة وسط
, دونات صغير , مافن الشوكولاتة , معجنات هوت دوغ , كروسان زبدة , كيري جبنة بالقشطة , البقر الضاحكة جبنة
, البقري الضاحكة جبنة بالقشطة , برايد جبنة شيدر , معمول بالتمر حجم صغير , كروسان بالجبنة / بالزبدة , كيك
الغابة السوداء , بسبوسة , بقلاوة مشكلة , كيك مفن مشكل , كيك الفواكه , شرائح خبز اسمر لوزين , ميني سويس
رول سفن دايز , كوكيز بقطع الشوكلاتة برونتو , كيك العائلة بالشوكلاتة فونتي , خبز التورتيلا ام اف , كيك الفانيلا
الصغير نحول , عجينة سمبوسة بالزيت سويتز , زبادي كامل الدسم المراعي , كريمة الخفق / الطبخ المراعي , جبنة
بالقشطة المراعي , جبنة كريم قابلة للدهن المراعي , عصير المراعي , واليكم الصور الآتية على موقع عروض
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