

التقييم بالنجوم

تقييم المستخدمون:



كن أول المصوتون !



عروض رامز الرياض الأسبوعية 13 يناير 2020 الموافق 18 جمادى الأولى 1441

عروض رامز الرياض الأسبوعية الأسبوعية 13 يناير 2020 الموافق 18 جمادى الأولى 1441 التي تقدمها لكم شركة رامز الرياض اليوم الاثنين 13-1-2020 الموافق 18-5-1441

عروض رامز الرياض الأسبوعية : بامبرز حفائض للأطفال متنوعة ، تفاح احمر يوناني للكيلو ، دو دجاج مجمد

1.1 كج * 10 حبة ،كوكيز امريكي متنوع 10 حبة ، دوف شامبو 400 مل / دوف بلسم 350 مل ،إنتاج فيليه

صدور دجاج طازجة 450 جرام ، ، نور زيت دوار الشمس 1.8 لتر *2 + 750 مل ، المراعي جبنة كريمي /

شيدر قابلة للدهن 500 جرام *2 ، امبيكس عصارة وخلاطة 4 في 1 ، ايس كريم لندن ديري 1 لتر ، اكسترا وايت

مسحوق الغسيل 10 كج متنوع ، لانجنيز عسل الغابة السوداء 500 جرام ، لحم بقر محلي بدون عظم ، جوز امريكي

طبيعي ، كولجيت معجون اسنان ماكس فريش 75 مل * 2 ، كيلوجز رقائق الذرة 750 جرام ، الصافي حليب طويل

الأجل 1 لتر *12 ، زيت زيتون كوبوليفا 500 مل ، ثلاجة وايت ويستنجهاوس 17.6 قدم ، أكوافينا مياه شرب ،

ليبيز فاصولياء مطبوخة 220 جرام * 5 حبة ، امريكانا بسكويت الشاي 165 جرام *12 ، مكرونة بيرفيتو 500

جرام * 3 حبات ، ايكون ماكينة حلاقة رجالية ، ايرويك فريشماتيك رائحة الورود 250 مل متنوع ، داوني منعم

الاقمشة 3 لتر متنوع ، نيدو حليب مجفف 1.8 كج ، اورال بي فرشاة الاسنان المتكاملة / 3 دي فريش 1+1 ، واليكم

الصور الآتية على موقع عروض

أرجو كتابة تعليق بالصندوق أسفل الموقع وتقييم المقال ب خمس نجوم