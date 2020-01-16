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عروض رامز الرياض اليوم الخميس 16 يناير 2020

16 يناير، 2020
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عروض رامز الرياض اليوم الخميس 16 يناير 2020


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عروض رامز الرياض اليوم الخميس 16 يناير 2020 – عروض الويكند

عروض رامز الرياض اليوم الخميس 16 يناير 2020 – عروض الويكند

استمتعو معنا بأحدث العروض الخاصة بشركة رامز اليوم الخميس 16-1-2020 الموافق 21-5-1441

عروض رامز الرياض : تونة قطع دايت أمريكانا – 170جم , حمص الشام من زمزم – 500 جم , بهارات للشاورمة

ابو علي – 40 جم , خل عنب احمر 500 مل من فارفيللو , كاسترد دريم – 300 جم , حلاوة شوكولاتة 300 جم من

الميزان , دبس الرمان 750 مل من يمامة , بطاطس بالكباب من تايجر – 48جم , أبو علي قرفة – 60جم , فلفل

احمر ابو علي – 30 جم , دريم جيلى كريز – 70جم , امتنان عسل 800ج , حبهان ابو علي – 70 جم . عروض

نهاية الويكند . من رامز الرياض , يسري العرض من 16-01-2020 م حتى 21-01-2020 م

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