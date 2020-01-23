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عروض رامز حفر الباطن اليوم الجمعة 24 يناير 2020
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عروض رامز حفر الباطن اليوم الجمعة 24 يناير 2020 – عروض نهاية الأسبوع
عروض رامز حفر الباطن اليوم الجمعة 24 يناير 2020 – عروض نهاية الأسبوع
استمتعو معنا بأحدث العروض الخاصة بشركة رامز اليوم 24-1-2020 الموافق 29-5-1441
عروض رامز حفر الباطن : جرين لند جبنة اسطنبولى 125ج , طعمة بريمو جبنة مثلثات 24ق , لبن رايب جهينة
بالقرفة – 440مل , زادنا تمر عجوة المدينة 400جرام , فلفل رومي مشكل – 500جم , جهينه لبن رايب شاي
وليمون 220م , مكعبات بقري قليل الدسم مستورد , لفاش كيرى جبنة ديب & كرانش 8ق , المراعى لبن شوكولتة
150م , جبنة فيتا جرين لاند، لايت – 250 جم . زبادي طبيعي المراعي، لايت، 105 جم – 9+3 عبوة .
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