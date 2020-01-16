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عروض رامز حفر الباطن اليوم الخميس 16 يناير 2020 – عروض نهاية الأسبوع

عروض رامز حفر الباطن اليوم الخميس 16 يناير 2020 – عروض نهاية الأسبوع

استمتعو معنا بأحدث العروض الخاصة بشركة رامز اليوم الخميس 16-1-2020 الموافق 21-5-1441

عروض رامز حفر الباطن : قوت القلوب سمن نباتى 350جم , مربي مامز فود تين- 340 جم , مامز فود مربي

فراولة 340ج , مربي مامز فود مشمش – 340 جم , بروتين بار فادج جو فوود – 56 جم , مربي مينز اند جاسر

توت و فراولة – 240 جم , بارطاقة أدفانسد باور بزبدة الفول السوداني – 70جم , زيت زيتون بكر تيرا ديليسيا –

0.5 لتر + 0.25 لتر , شوكولاتة خام غامقة دريم – 200 جم , شيبسي بالجبنة – 133 جم , عروض نهاية الويكن

د من رامز حفر الباطن . يسري العرض من 16-01-2020 م حتى 19-01-2020 م …

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