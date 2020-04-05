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عروض زين للاتصالات اليوم 4 أبريل 2020 الموافق 11 شعبان 1441 عروض رمضان

عروض زين للاتصالات اليوم 4 أبريل 2020 الموافق 11 شعبان 1441 عروض رمضان التي تقدمها لكم شركة زين اليوم السبت 4-4-2020 الموافق 11-8-1441

عروض زين للاتصالات : بيتك أزيَن وسدّد فواتيرك من جوالك , بيتك أزيَن مع أبرز التطبيقات للـ التعلم عن بعد .

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