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عروض ساكو الأسبوعية 12 يناير 2020 الموافق 17 جمادى الاولى 1441 عروض أسبوع القهوة

12 يناير، 2020
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عروض ساكو الأسبوعية 12 يناير 2020 الموافق 17 جمادى الاولى 1441 عروض أسبوع القهوة


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عروض ساكو الأسبوعية 12 يناير 2020 الموافق 17 جمادى الاولى 1441 عروض أسبوع القهوة

عروض ساكو الأسبوعية 12 يناير 2020 الموافق 17 جمادى الاولى 1441 عروض أسبوع القهوة التي تقدمها لكم شركة ساكو اليوم الأحد 12-1-2020 الموافق 17-5-1441

عروض ساكو : كوب 12أوقيةجدار مزدوج أزرق داكن لامع , ماكينة قهوة ٤٠٠ج ١٤٥٠ واط ، اوتوماتيكية ,

كوب لاتيه بتقنية ليك لوك المانعة للتسرب , كوب لاتيه بتقنية ليك لوك المانعة للتسرب , كوب حافظ للحرارة

0.47لتر فولاذ، أسود , حامل دوار كبسولات نيسبريسو 40 كبسولة , حامل كبسولات غوستو ٢٤كبسولة , آلة

تحضير القهوة ١١٠٠واط كبسولات متنوعة ,  للحظات الاسترخاء او للحظات الاحتفال، القهوة لها مكانتها وقدرتها

الخاصة اللي تجمعنا بأحبابنا وتحلّي لمّتنا مع بعض اختاروا ماكينة صنع القهوة اللي تناسبكم من ساكو واستمتعوا بألذ

قهوة على مزاجكم في أي مكان! . واليكم الصور الآتية على موقع عروض 

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