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عروض سبار السعودية الأسبوعية 1 نيسان 2020 الموافق 8 شعبان 1441 شهركم مبارك

عروض سبار السعودية الأسبوعية 1 نيسان 2020 الموافق 8 شعبان 1441 شهركم مبارك التي تقدمها لكم شركة سبار السعودية اليوم الأربعاء 1-4-2020 الموافق 8-8-1441

عروض سبار السعودية الأسبوعية : قهوة برازيلي ، لوز ني امريكي كبير ، عدس بني او احمر ، جبنة بارميزان ،

كنلار لبنة تركية ، سنيورة صدر حبش مدخن ، صحن رواني ، دونات صغير حبات 4 ، قطع كيك ، دجاج اليوم ،

مفروم عجل برازيلي ، روبيان وسط ، مندلينا مستورد ، فلفل رومي ملون ، عنب اخضر هندي ، دو دجاج مجمد

كامل ، المراعي حليب بودرة 1.8 كجم + 25%زيادة ، نستله نسكافي قولد 200 جرام + كوب ، اديتكو قهوة بن

لقمتي 5 كجم ، بوك قشطة ، غندور يمامة كيك ، جونيور كروسان شوكولاته ، كابريس ويفر كاكاو بندق 400 جرام

، جالكسي مشكل شوكولاتة بالحليب 500 جرام ، لواكر تورتينا ويفر ميني 90 جرام ، نستله شوكوبيك الشوكو ،

العلالي شوفان ابيض 400 جرام ، تريفا اناناس شرائح 565 جرام ، مازولا مايونيز 946 مل ، حدائق شتورة ورق

عنب 1 كجم ، برسيل شامبو غسيل للعباية 3 لتر ، اكسترا وايت مسحوق غسيل 10 كغم ، ديفا شامبو عباية 1 لتر ،

فريش دو منظف متعدد 700 مل ، مشوار مناديل للوجه ، جرامد ستار نايلون لاصق 300 مم + هدية ، قطار العائلة

سفرة ، فاني دو مزيل البقع 900 مل ، فاين حفاضات جمبو ، اولاي توتال مرطب 50 مل ، بانتين شامبو 400 مل

،واليكم الصور الآتية على موقع عروض

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