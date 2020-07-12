عروض سبار السعودية اليوم 13 يوليو 2020 الموافق 22 ذو القعدة 1441 عروض الاثنين & الثلاثاء

عروض سبار السعودية اليوم 13 يوليو 2020 الموافق 22 ذو القعدة 1441 عروض الاثنين & الثلاثاء التي تقدمها لكم شركة سبار اليوم الاثنين 13-7-2020 الموافق 22-11-1441

عروض سبار السعودية : عنب أحمر مستورد , خوخ , مشمش مستورد , بخارى حمراء , موز , وربات , دونات 4

حبات , زبيب أصفر و أسود اكسترا , فلفل أسود مطحون أو حب , مكسرات مشكلة , كوبوليفا زيتون أسود , صوص

جبنة شيدر , حفائظ بامبي سانيتا كبير ، كسرولا نيو لايف 8 حبة ، حافظة ثلج كوزمو بلاست 1.8 لتر ، فحم للشواء

10 كجم ، طقم أواني طبخ غير لاصقة رويال فورد , قارورة فورد , وإليكم الصور الآتية على موقع عروض