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عروض سبار السعودية اليوم 13 يوليو 2020 الموافق 22 ذو القعدة 1441 عروض الاثنين & الثلاثاء

12 يوليو، 2020
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عروض سبار السعودية اليوم 13 يوليو 2020 الموافق 22 ذو القعدة 1441 عروض الاثنين & الثلاثاء

عروض سبار السعودية اليوم 13 يوليو 2020 الموافق 22 ذو القعدة 1441 عروض الاثنين & الثلاثاء

عروض سبار السعودية اليوم 13 يوليو 2020 الموافق 22 ذو القعدة 1441 عروض الاثنين & الثلاثاء التي تقدمها لكم شركة سبار اليوم الاثنين 13-7-2020 الموافق 22-11-1441

عروض سبار السعودية : عنب أحمر مستورد , خوخ , مشمش مستورد , بخارى حمراء , موز , وربات , دونات 4

حبات , زبيب أصفر و أسود اكسترا , فلفل أسود مطحون أو حب , مكسرات مشكلة , كوبوليفا زيتون أسود , صوص

جبنة شيدر , حفائظ بامبي سانيتا كبير ، كسرولا نيو لايف 8 حبة ، حافظة ثلج كوزمو بلاست 1.8 لتر ، فحم للشواء

10 كجم ، طقم أواني طبخ غير لاصقة رويال فورد , قارورة فورد , وإليكم الصور الآتية على موقع عروض


عروض سبار

عروض سبار

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